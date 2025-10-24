Công an Hà Nội thông báo tạm cấm xe trên 3 tuyến đường từ 25/10 đến 4/11

Theo Công an Hà Nội, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Hội chợ Mùa Thu 2025, Công an Thành phố thông báo phân luồng giao thông và tổ chức tạm cấm các loại xe như sau:

Tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các xe ưu tiên khác).