Công an Hà Nội thông báo lịch cấm đường để phục vụ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Chiều 13/8, đại diện Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa có phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo đó, nhân lễ kỷ niệm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Công Hà Nội vừa thông báo lịch và thời gian cấm đường. Ảnh: Đình Hiếu

Ban tổ chức tiến hành tổng hợp luyện lần 1 từ 20h ngày 21/8; tổng hợp luyện lần 2 từ 20 ngày 24/8; sơ duyệt từ 20h ngày 27/8 và tổng duyệt từ 6h30 ngày 30/8; lễ kỷ niệm bắt đầu từ 6h30 ngày 2/9.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các hoạt động của lễ kỷ niệm, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau: