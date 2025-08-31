Công an Hà Nội thay đổi lịch cấm đường ngày 1-2/9 phục vụ đại lễ A80

Theo Công an Hà Nội, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) sẽ chính thức diễn ra từ 6h30 ngày 2/9.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, tạo thuận lợi, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động phục vụ chương trình đại lễ, Công an Hà Nội điều chỉnh lịch phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện như sau: