Công an Hà Nội tạm cấm nhiều tuyến đường trong ba ngày

Chiều 14/10, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, trong các ngày từ 15 đến 17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra Đại hội Đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong thời gian này, Công an Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Thời gian tạm cấm, hạn chế phương tiện:

Từ 13h - 14h30 và từ 16h - 18h ngày 15/10; Từ 6h30 - 8h30, từ 10h30 - 14h30 và từ 16h - 18h các ngày 16/10 và 17/10.