Công an Hà Nội nhận thưởng hơn 10 tỉ đồng dù không vô địch Đông Nam Á

Với thành tích này, đội bóng ngành công an nhận 200.000 USD (khoảng 5,2 tỉ đồng) từ ban tổ chức giải. Ngoài ra, họ còn được thưởng thêm 125.000 USD cho 5 trận sân khách ở vòng bảng (25.000 USD/trận), cùng 50.000 USD hỗ trợ nâng cấp sân bãi.

Bên cạnh phần thưởng từ giải đấu, Công an Hà Nội cũng nhận được 400 triệu đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và 300 triệu đồng từ lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội sau trận bán kết lượt về.