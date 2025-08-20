Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường để phục vụ diễu binh dịp 2/9

Đình Hiếu| 20/08/2025 14:17

Tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 được tiến hành vào ngày 21/8. Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông.

Ngày 20/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành vào 6h30 ngày 2/9.

Công an TP Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh lịch cấm đường ngày 21/8. Ảnh: Đình Hiếu

Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp luyện lần 1 vào lúc 20h ngày 21/8; Tổng hợp luyện lần 2 vào lúc 20h ngày 24/8; Sơ duyệt vào lúc 20h ngày 27/8; Tổng duyệt vào lúc 6h30 ngày 30/8.

Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội có điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông như sau:

Thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện: Từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 (sớm hơn 5 tiếng 30 phút so với thông báo trước).

Các tuyến đường cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế lưu thông: Thực hiện theo đúng nội dung đã đăng tải trước đó.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện có thể điều chỉnh để phù hợp với chương trình. Cảnh sát đề nghị nhân dân thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trước khi tham gia giao thông.

