Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường để phục vụ diễu binh dịp 2/9

Thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện: Từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 (sớm hơn 5 tiếng 30 phút so với thông báo trước).

Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội có điều chỉnh thời gian phân luồng giao thông như sau:

Các tuyến đường cấm triệt để, tạm cấm và hạn chế lưu thông: Thực hiện theo đúng nội dung đã đăng tải trước đó.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, thời gian tổ chức cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện có thể điều chỉnh để phù hợp với chương trình. Cảnh sát đề nghị nhân dân thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trước khi tham gia giao thông.