Công an Hà Nội đề xuất lắp đặt hệ thống camera an ninh trong thành phố

Sáng 8/12, phát biểu trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 3, HĐND TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố kiến nghị một số nội dung quan trọng trong công tác gìn giữ an ninh trật tự ở Thủ đô. Cụ thể, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đề xuất UBND TP về việc cần thiết phải lắp đặt hệ thống camera an ninh trong thành phố.

"Tất cả các nước tôi từng được đi công tác, ở các thành phố đều có hệ thống camera an ninh, đặc biệt chú trọng ở các Thủ đô. Việc làm này không chỉ giúp đảm bảo an ninh trật tự mà còn phục vụ tốt cho các công tác chỉ đạo điều hành khác", Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Liên quan đến tội phạm tín dụng đen, ông cho biết, Công an thành phố đã tập trung đánh mạnh nhiều ổ nhóm nhằm kéo giảm loại tội phạm này. Thực hiện theo Chỉ thị 12 của Thủ tướng, Công an Hà Nội cũng tập trung đấu tranh, khám phá tội phạm chuyển tiền.