Công an Hà Nội đang làm việc với Shark Bình

Ngày 7/10, theo nguồn tin riêng của PV VietNamNet, Công an TP Hà Nội đang làm việc với ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) để làm rõ các thông tin nghi liên quan đến dự án tiền ảo AntEx.

Tại buổi họp báo của Bộ Công an, chiều qua (ngày 6/10), đại diện Công an TP Hà Nội cũng đã cung cấp thông tin liên quan đến dự án tiền ảo AntEx của ông Nguyễn Hòa Bình.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết thời gian gần đây, trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí xuất hiện thông tin về việc nhiều người mất tiền khi tham gia dự án tiền ảo AntEx.