Công an Hà Nội cảnh báo việc lan truyền thông tin sai lệch liên quan nhân sự Đại hội Đảng

Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Đây là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm để lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo tiêu biểu, xây dựng định hướng chiến lược quan trọng, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.

Công an TP Hà Nội cho biết một số thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang lợi dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, bóp méo nhằm gây nhiễu loạn dư luận, làm giảm sút niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

"Những hành vi này thường núp bóng dưới dạng "phân tích", "bình luận", hoặc "góp ý xây dựng" nhưng thực chất là sự bịa đặt, thổi phồng, xuyên tạc về công tác nhân sự, quy trình tổ chức Đại hội, công tác điều hành và các chủ trương của Đảng; thậm chí còn cố tình cắt ghép, đưa tin sai lệch để tạo sự hoài nghi, chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết và tạo bất ổn trong xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội", công an Hà Nội thông tin.