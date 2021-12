Công an được thu giữ, kiểm tra thông tin điện thoại trong trường hợp nào?

Your browser does not support the audio element.

"Điện thoại di động là thiết bị cá nhân, lưu trữ những thông tin cá nhân do cá nhân người dùng quản lý và sử dụng. Vừa qua, xuất hiện vụ việc một cô gái bị công an mời về trụ sở làm việc, sau đó thu giữ điện thoại và yêu cầu cung cấp mật khẩu.

Qua đây, tôi muốn hỏi Bộ Công an, công an có được quyền thu giữ điện thoại của người dân không? Nếu được thì được thu giữ và kiểm tra thông tin điện thoại trong trường hợp nào?"- một người dân gửi thắc mắc tới Bộ Công an.