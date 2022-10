Công an dùng xe chuyên dụng 'giải cứu' phụ huynh và học sinh thoát khỏi biển nước

Thượng tá Nguyễn Văn Nhỏ, Trưởng Công an TP. Sóc Trăng cho biết, đơn vị đã huy động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ phụ huynh và học sinh rời khỏi vùng ngập đến nơi khô ráo an toàn. Có trường hợp đường về nhà phụ huynh bị ngập, các chiến sĩ đã chở người và xe gắn máy về tận nhà.

Chị Trần Thị Lan, phụ huynh học sinh Nguyễn Trần Thùy Anh (lớp 7/11, trường THCS Lê Hồng Phong) xúc động nói: “Mẹ con tôi bị kẹt từ 16g30 phút vì đường ngập sâu không chạy xe được. May có các chú công an giúp đỡ nên đã thoát khỏi vùng ngập về nhà an toàn”.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đến 19 giờ nước vẫn còn ngập sâu nên lực lượng công an còn tiếp tục hỗ trợ những người và phương tiện bị kẹt lại để về đến nhà.

Xuân Lương