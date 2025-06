Công an đưa tiền cho tội phạm mua 12000 viên hồng phiến để...'bắt giữ và lập công'

Về hành vi mua bán trái phép 1.212 gam methamphetamine, cơ quan điều tra làm rõ, bị cáo Nguyễn Quang Vinh khi đó giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì và biết Mười là đối tượng có tiền án về tội phạm ma túy.

Sáng ngày giao hàng, ông Vinh gọi điện cho Mười hẹn đến cổng trụ sở Công an TP Việt Trì để gặp. Đồng thời, ông Vinh gặp Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Việt Trì báo cáo việc mình đề xuất cử tổ công tác gồm 5 cán bộ công an đi khảo sát địa bàn tuyến đường Phú Thọ - Hòa Bình.

Trong khi đó, Súa giấu 2 gói “hồng phiến” vào lọ măng chua rồi đi về phía TP Hòa Bình để giao cho Mười. Khi Mười và một người khác đi đến gần cây xăng thì thấy Súa điều khiển xe máy chở một người đàn ông ngồi phía sau đi đến trước mũi xe ô tô chở Mười.

Súa mang theo ba lô chứa ma túy rồi lên xe ngồi cùng Mười. Khi chiếc xe chở Mười và Súa đi đến địa phận xã Phú Bài (huyện Ba Vì, Hà Nội) thì bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang cùng tang vật.

Quá trình điều tra, ông Vinh chỉ khai nhận là người chỉ đạo Mười cung cấp thông tin về đối tượng mua bán trái phép chất ma túy với Súa.

Tuy nhiên, trên cơ sở lời khai của Mười về việc ông Vinh là người chỉ đạo Mười đặt mua chất ma túy và việc ông Vinh chuyển tiền mua ma túy phù hợp với lời khai của Súa, phù hợp với báo cáo, sao kê của ngân hàng, kết quả giám định file ghi âm cuộc gọi giữa ông Vinh và Mười cùng các tài liệu, chứng cứ khác, cơ quan điều tra xác định Vinh, Mười, Súa đã mua bán trái phép 12.000 viên hồng phiến.

Ngoài ra, Mười còn khai nhận, ông Vinh từng nhờ Mười 2 lần đặt mua chất ma túy của Vang và Súa. Tuy nhiên, ông Vinh không khai báo về các lần mua bán này. Cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng.