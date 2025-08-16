Công an đột kích hội thảo hàng trăm người, triệt phá đường dây đa cấp tiền số trái phép

Ngày 16-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp tiền số trái phép (đồng tiền TCIS), thu hồi trên 30 tỉ đồng, bắt giữ người cầm đầu, chủ chốt.

Công an kiểm tra đột xuất tại hội thảo hàng trăm người. Ảnh: CA

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm người ở Hà Nội và TP.HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình trinh sát xác định, ngày 9-8, nhóm này tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.