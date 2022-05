Công an điều tra vụ bé trai 2 tuổi nghi bị cô giáo đánh tím đầu

Vùng đầu, tai bé Q.M chằng chịt vết bầm tím.

Trao đổi với PV Dân trí sáng 25/5, bà Trịnh Thị Trang Nhung - Phó Chủ tịch UBND phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP Hải Phòng cho biết, phường đang phối hợp cùng Công an quận Kiến An điều tra, làm rõ vụ việc một bé trai nghi bị bạo hành tại một trung tâm giáo dục đặc biệt.

Theo đó, bé Q.M (22 tháng tuổi) theo học bán trú tại Trung tâm Công tác xã hội Nụ cười trẻ thơ ở số 15/9 đường Hòa Bình, phường Trần Thành Ngọ. Đây là nơi chuyên can thiệp, hỗ trợ giáo dục đặc biệt dành cho trẻ bị tự kỷ, chậm nói, rối loạn phát triển...