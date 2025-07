Công an đề nghị xử phạt ông Đặng Hoàng Giang vì thông tin sai sự thật

Theo Dân trí, đại diện Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam cho biết, Công an TP Hà Nội vừa có văn bản trả lời đơn vị này về vụ việc có dấu hiệu tội phạm "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" của ông Đặng Hoàng Giang mà Nhã Nam đã có đơn tố giác trước đó.

Đề nghị phạt hành chính ông Đặng Hoàng Giang

Theo đó, Cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã cho biết căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan an ninh điều tra xác định:

"Hành vi đăng tải các bài viết sai sự thật trên tài khoản Facebook cá nhân "Giang Dang" của ông Đặng Hoàng Giang tuy có dấu hiệu của tội phạm lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức quy định tại Điều 331 - Bộ luật Hình sự nhưng xét thấy chưa đến mức xử lý về hình sự, cần xem xét xử lý bằng các hình thức khác".