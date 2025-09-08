Công an đang xác định hành trình di chuyển của nhân viên Nhã Nam mất liên lạc

Theo thông tin từ gia đình, sáng 6-8, chị Nguyễn Phương Mai rời nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa bằng xe ôm công nghệ để đi làm.

Từ lúc 8 giờ 13 phút, người thân và đồng nghiệp không thể liên lạc được. Khi rời nhà, chị mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, mang balo màu kem cỡ lớn.