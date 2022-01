Chiều 31/12, Công an TP. HCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ việc bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ quận 1, TP. HCM) bị bạo hành gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.



Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an quận Bình Thạnh đã cung cấp nhiều thông tin liên quan tới hành vi của 2 đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) và Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ TP. HCM, là người tình của đối tượng Quỳnh Trang, cũng đồng thời là bố đẻ của bé V.A).

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Trưởng Công an quận Bình Thạnh.

Theo Thượng tá Đạt nhấn mạnh: "Nếu đủ yếu tố, đủ cơ sở thì chúng tôi sẽ thay đổi tội danh của hai đối tượng trên. Tuy nhiên vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội. Công an TP. HCM cũng như Công an quận Bình Thạnh sẽ cương quyết xử lý đối với hành vi của những đối tượng này".



Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc bé V.A bị hành hạ, ngược đãi, Thượng tá Đạt nói có 3 lý do:



- Thứ nhất, do việc ly hôn giữa cha mẹ, bé V.A được cha nuôi dưỡng và sống cùng người vợ chưa chính thức của cha mình.



- Thứ hai, do thiếu sự quan tâm của ông bà, cha mẹ đối với bé V.A.



- Thứ ba, do không có các mối quan hệ giao lưu ngoài cộng đồng, cụ thể là chung cư nơi bé sinh sống hầu như khép kín. Ngoài ra do tình hình dịch Covid-19 vừa qua khiến nhà cách ly nhà nên thiếu sự quan tâm lẫn nhau.