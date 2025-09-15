Công an Cao Bằng phá ổ nhóm lừa đảo ở Campuchia, 39 đối tượng 'sa lưới'

Cụ thể, từ tháng 2/2025, nhóm tội phạm đã lập công ty “ma” tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), hoạt động gần cửa khẩu Bavet – Mộc Bài. Nhóm này giả danh công an, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo có chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển điện thoại, rút tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Ngày 28/3, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.