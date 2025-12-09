Công an cảnh báo các kịch bản lừa đảo nếu dữ liệu cá nhân tại CIC bị lộ

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, phân tích và dự đoán để đưa ra khuyến cáo phù hợp cho các sinh viên, công nhân, viên chức, người lớn tuổi ít rành công nghệ. Dự đoán thủ đoạn sẽ khai thác sau khi có dữ liệu cá nhân (thẻ căn cước, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, lịch sử tín dụng...) các nhóm lừa đảo sẽ triển khai những chiêu thức mới hoặc biến tướng:

1. Giả mạo ngân hàng, CIC, cơ quan nhà nước gọi điện xác minh: Kẻ lừa đảo sẽ gọi điện, nhắn tin hoặc gửi email, đọc chính xác họ tên, số thẻ căn cước, số tài khoản ngân hàng của bạn để tạo lòng tin tuyệt đối. Chúng sẽ thông báo những thông tin giật gân như: "Tài khoản của anh/chị bị rủi ro tín dụng", "Anh/chị có khoản nợ xấu cần xử lý gấp", hoặc "Cần xác minh lại thông tin để tránh bị khóa tài khoản". Mục tiêu cuối cùng là dẫn dụ nạn nhân bấm vào một đường link giả mạo hoặc cung cấp mã OTP để chiếm đoạt tiền.

2. Lừa đảo vay vốn, đáo hạn, nâng hạn mức tín dụng: Các đối tượng sinh viên, công nhân có nhu cầu tài chính thường bị nhắm đến với các quảng cáo hấp dẫn như "vay tiền nhanh không cần thế chấp", "hỗ trợ xóa nợ xấu CIC". Sau khi nạn nhân liên hệ, tội phạm sẽ viện cớ: "Thông tin tín dụng của bạn đang bị ghi nhận nợ xấu, cần đóng một khoản phí để chúng tôi xóa thông tin trên hệ thống". Thực chất, đây là chiêu trò để chiếm đoạt khoản tiền "phí" này hoặc thu thập thêm các dữ liệu nhạy cảm khác.

3. Giả mạo người thân, đồng nghiệp, lãnh đạo nhờ chuyển tiền: Với dữ liệu cá nhân có được, tội phạm dễ dàng dựng lên kịch bản giả danh là người thân, sếp hoặc đồng nghiệp đang có việc gấp cần tiền. Đặc biệt, người lớn tuổi, ít tiếp xúc công nghệ sẽ dễ dàng tin tưởng vì kẻ lừa đảo có thể cung cấp những thông tin cá nhân rất chính xác.