Công an Bình Dương cảnh báo ‘chiêu lừa’ rất mới qua căn cước công dân gắn chip

Trong số này, có những “chiêu lừa” mới như xin chụp ảnh chứng minh nhân dân, căn cước công dân (CCCD) và trả tiền cho người được chụp nhằm mục đích khai thác thông tin để lừa đảo.

Công an cảnh báo hình thức lừa đảo - Ảnh: Công an Bình Dương

Theo cơ quan công an, mã QR và chip trên thẻ CCCD chứa rất nhiều thông tin cá nhân của công dân mà tội phạm công nghệ cao có thể triệt để lợi dụng, chỉ cần dựa vào mã QR hoặc thông tin trên CCCD có thể biết rõ thông tin cá nhân của công dân. Từ đó, tội phạm dùng hình ảnh CMND, CCCD của công dân để đăng ký tài khoản ngân hàng, vay tiền trên app, đăng ký số điện thoại trả sau, đăng ký mã số thuế ảo,…



Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương cũng cảnh báo các hình thức lừa đảo qua không gian mạng như: Giả danh các nhà mạng gọi điện thông báo số thuê bao điện thoại của bạn đã trúng thưởng tài sản có giá trị lớn, giả danh là cán bộ ngân hàng, giả danh công an, tòa án, viện kiểm sát, bưu điện… gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án hoặc xử phạt nguội vi phạm giao thông, sau đó yêu cầu bị hại làm theo các bước hòng chiếm đoạt tiền.



Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin và nhu cầu kiếm tiền nhanh của bị hại, các đối tượng giả mạo tuyển cộng tác viên xử lý đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo thông qua các sàn giao dịch trên mạng; Sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh của lãnh đạo các cơ quan chính quyền, đoàn thể... để thiếp lập tài khoản mạng xã hội (zalo, facebook...) mạo danh.



Sau đó, các đối tượng tạo tài khoản mạo danh để kết bạn, nhắn tin trao đổi vay, mượn tiền của bạn bè, người thân, đồng nghiệp, cập dưới... và chiếm đoạt tiền của các bị hại chuyển đến; Thủ đoạn cho vay tiền qua app (vay tiền online); Lợi dụng tình hình dịch Covid-19, các đối tượng tạo tài khoản mạng xã hội để đăng bán các dụng cụ, thiết bị y tế chống dịch... Khi bị hại kết nối và đặt cọc hoặc thanh toán số tiền theo thỏa thuận, các đối tượng chặn liên hệ, đổi số điện thoại... và chiếm đoạt tiền.