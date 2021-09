Công an bắt quả tang bảy tài xế sử dụng ma túy trên cabin xe tải

7 tài xế ở Lâm Đồng tổ chức “tiệc” ma túy trên xe tải bị tạm giữ

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 2/9, Công an huyện Di Linh và các lực lượng chức năng kiểm tra một xe đầu kéo đang đậu tại khu lưu trú tập trung dành cho tài xế, phụ xe tải ở thị trấn Di Linh.



Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong cabin xe đầu kéo có 7 đối tượng nêu trên đang tụ tập có biểu hiện sử dụng ma túy.



Bước đầu, nhóm này khai nhận, họ đều là lái xe tải vận chuyển hàng hóa đi đến các vùng dịch và đăng ký lưu trú tại huyện Di Linh.



Tại đây, lực lượng công an phát hiện trên cabin có 1 dĩa sứ, trên đó có chứa chất bột màu trắng nghi là ma tuý tổng hợp, 3 tờ tiền được cuốn tròn và 1 thẻ nhựa màu trắng dùng để sử dụng ma túy.



Liên quan đến vụ việc này, tài xế Huỳnh Ngô Thế Kỉ khai nhận số ma túy nói trên người này đã tự đi mua về để sử dụng.