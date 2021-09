Công an An Giang quyết chiến tại tâm dịch ở huyện đầu nguồn biên giới.

An Phú có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, mật độ dân cư đông đúc, điển hình tại xã Khánh An và thị trấn Long Bình được xác định là “vùng đỏ” có nhiều khu dân cư dày đặc, nhiều lớp nhà san sát nhau, có nhà chưa tới 20m2 nhưng có tới 5-6 người ở. Riêng thị trấn Long Bình hiện đã có 485 ca nhiễm. Trước tình hình đó, thời gian qua Ban Giám đốc Công an An Giang đã tiến hành rất nhiều những biện pháp quyết liệt để cùng nhân dân và các cấp chính quyền huyện An Phú dập dịch.

Tính đến nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tăng cường 500 cán bộ chiến sĩ lên huyện An Phú để hỗ trợ chống dịch, qua đó đã phối hợp với các lực lượng liên quan thành lập 95 tổ, chốt kiểm soát chống dịch và tổ chức trực 24/24 để kiểm soát chặt chẽ người qua lại, ra vào trên tuyến biên giới, tại các khu phong tỏa, cách ly, trên cả đường bộ lẫn đường thủy. Đồng thời thành lập nhiều tổ công tác thực hiện nhiệm vụ truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và hỗ trợ người dân không nhiễm bệnh di dời đến những khu vực an toàn, tổ chức di dời và giãn cách những lồng bè trên sông để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Nhiều tổ, chốt lưu động được lập để kiểm tra thường xuyên người dân An Phú khi ra đường.

Ngoài ra, Công an tỉnh còn cử 2 tổ y tế lưu động, gồm 6 y bác sỹ và 2 xe ô tô y tế lưu động, với đầy đủ trang thiết bị y tế phục vụ người dân, đồng thời chuẩn bị nhiều bộ dụng cụ test nhanh để cơ động hỗ trợ địa phương thực hiện các test nhanh tại khu dân cư.

Xe ô tô y tế lưu động của Công an tỉnh phục vụ chống dịch tại An Phú.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm thực hiện, cụ thể Công an tỉnh đã vận động hỗ trợ huyện An Phú 500 triệu đồng để mua các trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch và nhu yếu phẩm, cùng 50 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

N hiều phần quà thiết thực đã được trao tặng người dân gặp khó khăn ở huyện An Phú.

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là công tác tuyên truyền phòng chống dịch, thời gian qua Công an tỉnh đã cử nhiều tổ công tác và cán bộ, chiến sỹ trực tiếp đóng chốt tại huyện An Phú để hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện việc hướng dẫn và tuyên truyền phòng, chống dịch ở các khu vực dân cư. Điển hình ngày 13/9 vừa qua Công an tỉnh đã tổ chức tường thuật toàn bộ phiên tòa xét xử đối tượng Nguyễn Hoàng Suốt, sinh năm 1988, cư trú ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú về tội "Chống người thi hành công vụ", Suốt đã có hành vi chém lực lượng Công an khi đến nhà vận động Suốt làm test nhanh Covid-19. Phiên tòa nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân địa phương, qua đó đã kịp thời tuyên truyền răn đe đối với những đối tượng bất hợp tác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần nâng cao thức phòng chống dịch cho người dân.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Suốt bị tòa án huyện An Phú tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt: “Những cán bộ, chiến sỹ được tăng cường chống dịch được luân phiên túc trực 24/24 tại các điểm, chốt và bám sát địa bàn được phân công. Nếu phát hiện trường hợp cán bộ, chiến sỹ nào dời khỏi vị trí công tác không có lý do chính đáng sẽ bị đình chỉ công tác, tiến hành xét kiểm điểm và xử kỷ luật theo quy định. Lực lượng Công an An Giang sẽ luôn sát cánh với nhân dân và chính quyền huyện An phú quyết tâm đẩy lui dịch bệnh một cách nhanh nhất”.