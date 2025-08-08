Công an 2 địa phương phối hợp giải cứu nam thanh niên bị ‘bắt cóc online’

Gia đình đã liên hệ cháu N.B.Đ và cháu xác nhận đang bị giữ, nói gia đình chuyển tiền cho các đối tượng để được về nhà. Trong thời gian này, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại, liên tục gọi điện, hối thúc chuyển tiền và đe dọa những người trong gia đình anh N.V.Đ. Các đối tượng cảnh báo rằng, nếu chuyển tiền trễ hạn cứ 1 giờ là chúng chặt 1 ngón tay của nạn nhân.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng tiến hành các biện pháp xác minh. Qua điều tra, xác định vụ việc có dấu hiệu lừa đảo bằng hình thức “bắt cóc online” đang diễn ra phổ biến trong thời gian gần đây. Thủ đoạn của các đối tượng là giả danh cơ quan chức năng, gọi điện cho nạn nhân và đọc chính xác các thông tin cá nhân của nạn nhân như: số CCCD, ngày tháng năm sinh, nơi ở… và cho biết nạn nhân liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản để uy hiếp, khống chế tinh tinh thần và yêu cầu làm theo chỉ đạo của chúng.

Các đối tượng yêu cầu nạn nhân quay clip, chụp ảnh không mặc đồ để chứng minh không có hình xăm. Sau đó, chúng lưu lại tất cả các hình ảnh, video và sử dụng để uy hiếp nhằm hối thúc nạn nhân ép gia đình chuyển tiền. Các đối tượng sẽ yêu cầu nạn nhân ra nhà nghỉ một mình và sử dụng ứng dụng GOOGLE MEET để cho chúng tiện liên hệ, theo dõi, chỉ đạo theo kịch bản đã dựng sẵn để liên hệ người thân trong gia đình chuyển tiền.

Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định cháu N.B.Đ đang ở một khách sạn thuộc phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh nên đã tiếp cận, trấn an tinh thần và đưa cháu về làm việc an toàn, sau đó giao lại cho gia đình.