Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn

Ngày 5-10, Công an tỉnh An Giang có công văn hỏa tốc gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và trưởng công an 102 xã, phường, đặc khu của tỉnh về việc khẩn trương huy động lực lượng, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy bắt số đối tượng bỏ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2.

Theo đó, qua báo cáo của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 về việc nhiều học viên tại đây đã thực hiện các hành vi manh động và bỏ trốn khỏi nơi quản lý gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện và khu vực lân cận.

Nhằm huy động lực lượng tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, truy bắt số đối tượng bỏ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và trưởng công an 102 xã, phường, đặc khu khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ như: Công an 102 xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt số đối tượng là học viên đã bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy.