Concert 'Việt Nam trong tôi' vẫn diễn ra tối nay dù Hà Nội mưa ngập

Hà Nội mưa xối xả, nhiều người nhượng lại vé trước giờ G

Thủ đô Hà Nội chịu tác động của hoàn lưu bão số 5, mưa lớn kéo dài khiến ngập úng diện rộng. Cơn mưa không dứt từ chiều 15/8 khiến giao thông nhiều nơi rối loạn. Sáng 26/8, nhiều người dân không thể tới nơi làm việc đúng giờ. Quãng đường hơn 10 km phải di chuyển trong vòng hơn 4 tiếng.

Tại Đông Anh, nơi diễn ra concert Việt Nam trong tôi tối 26/8 cũng ghi nhận tình trạng ngập lụt ở nhiều tuyến đường.

Khoảng 8h sáng 26/8, theo phản ánh của người dân, dòng xe từ Đông Anh xếp thành hàng dài trên cầu vào nội thành. Phía bên kia cầu, đường Võ Chí Công bị ngập nặng khiến phương tiện không thể di chuyển. Chị Hoàng Liên - sống tại Đông Anh (Hà Nội) cho biết khu vực đường Phương Trạch - cách nơi tổ chức concert gần 10 km, nước ngập sâu đến đầu gối.

Cầu Nhật Tân hướng sang Đông Anh kẹt cứng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, trong ngày và đêm 26/8, TP Hà Nội có nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.