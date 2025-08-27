Concert Việt Nam trong tôi: Khán giả hỗ trợ 4,2 tỉ đồng cho đồng bào miền Trung

Tối 26/8, concert “Việt Nam trong tôi” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khép lại với nhiều xúc động và yêu thương. Bất chấp mưa gió, hàng chục nghìn khán giả vẫn có mặt, cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia.
Chương trình quyên góp được 4,2 tỷ đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5, tạo nên một dấu ấn đẹp trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Ban tổ chức (BTC) concert “Việt Nam trong tôi” gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể khán giả - những người đã không quản ngại thời tiết mưa gió, vẫn đến tham dự, cổ vũ và lan tỏa tinh thần nhân ái trong đêm nhạc vừa qua.
"Chúng tôi vô cùng xúc động và biết ơn khi chương trình đã nhận được sự ủng hộ với tổng số tiền lên đến 4,2 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển đến tận tay những người dân miền Trung đang gặp khó khăn, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn đầy thử thách này" - đại diện BTC bày tỏ.
"Việt Nam trong tôi" không chỉ là một đêm nhạc, đó là nơi hội tụ của lòng nhân ái, tình yêu thương, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào sự tử tế.
"Một lần nữa, Bộ VH-TT&DL xin chân thành cảm ơn quý khán giả, các nghệ sĩ, các nhà hảo tâm và toàn bộ đội ngũ tham gia chương trình đã góp phần tạo nên một đêm nhạc đầy ý nghĩa và xúc động, góp phần ghi thêm một dấu ấn trong bản hòa ca giàu cảm xúc hướng tới Quốc khánh của toàn thể dân tộc Việt Nam ta" - đại diện BTC chia sẻ.
Kéo dài hơn 120 phút tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia tối 2/8, "Việt Nam trong tôi" đưa khán giả đi từ hào hùng, sôi động đến lắng đọng, suy tư. Những ca khúc được lựa chọn không chỉ mang âm hưởng hào hùng của lịch sử mà còn thể hiện vẻ đẹp của con người, đất nước Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người con đất Việt.
Với chủ đề “Việt Nam trong tôi”, đêm nhạc là nơi các nghệ sĩ và khán giả cùng bày tỏ tình yêu với Tổ quốc, dân tộc, cùng chung tay hướng về miền Trung ruột thịt.
Concert "Việt Nam trong tôi" là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 , do Bộ VH-TT&DL chỉ đạo, Nhà hát Lớn Hà Nội phối hợp tổ chức.
Bên cạnh âm nhạc, chương trình còn có phóng sự truyền cảm hứng và phần giao lưu ý nghĩa với nghệ sĩ khách mời. Concert khẳng định thông điệp: "Việt Nam trong tôi là tự hào, yêu nước, sẻ chia và tương thân tương ái".