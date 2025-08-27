Concert Việt Nam trong tôi: Khán giả hỗ trợ 4,2 tỉ đồng cho đồng bào miền Trung

Tối 26/8, concert “Việt Nam trong tôi” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khép lại với nhiều xúc động và yêu thương. Bất chấp mưa gió, hàng chục nghìn khán giả vẫn có mặt, cùng lan tỏa tinh thần đoàn kết và sẻ chia.

Chương trình quyên góp được 4,2 tỷ đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5, tạo nên một dấu ấn đẹp trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.