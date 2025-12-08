Concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam' tặng vé miễn phí cho 30.000 khán giả

"Concert quốc gia" "Tự hào là người Việt Nam" được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Netmedia tổ chức tại Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội tối 17-8 nhân Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025).

Concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam" có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Chương trình là một trong những hoạt động cấp quốc gia trọng tâm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, góp phần tôn vinh lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền nhân, đồng bào, chiến sĩ cả nước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.