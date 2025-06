Concert G-Dragon tại Mỹ Đình sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay

G-Dragon công bố phase 3 tới tháng 9/2025

Trước đó, thông tin G-Dragon tổ chức concert riêng tại Mỹ Đình tháng 11 đã rầm rộ một thời gian. Tuy nhiên, trong phase 3 mà công ty G-Dragon công bố, lại chưa xướng tên Hà Nội. Ở chặng này, G-Dragon dự kiến sẽ tổ chức 4 đêm concert lại 4 thành phố, bao gồm Newark, Las Vegas, Los Angeles (Mỹ) và một đêm ở Paris (Pháp). Phase 3 bắt đầu từ ngày 22/8 đến 20/9/2025.

Thông báo này cũng khiến fan Việt thất vọng vì 1 chi tiết. Trên trang Instagram @famplusdotcom (FAM) - kênh chính thức cập nhật lịch trình của G-Dragon, thường ekip sẽ đăng liên tục 3 tấm ảnh mỗi khi công bố chặng mới cho tour. Ở 2 chặng đầu, luôn đính kèm chữ "and more" (thêm nữa), ngụ ý tour vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên ở cập nhật mới nhất, lại không có chữ "and more" nào mà chỉ là ký hiệu Übermensch gọn lỏn. Chi tiết này khiến fan Việt nghi ngờ liệu có phải show tại Paris ngày 22/8 là show cuối cùng của tour lần này hay không.