“Conan Internet” đã soi ra luôn phòng khách sạn Rosé ở khi dự Met Gala: Giá 103 triệu/đêm, style cổ điển cực sang chảnh

Một số cách bài trí trong căn Deluxe Suite thuộc khách sạn The Peninsula New York, phòng rộng tới 98m2, có riêng phòng khách với phòng ngủ

Khách sạn đậm chất quý tộc châu Âu, nổi bật so với không khí hiện đại của New York

Được biết, The Peninsula thuộc top phân khúc khách sạn sang trọng theo style cổ điển, thanh lịch ở The Peninsula, thường xuyên đón tiếp các vị khách thuộc giới thượng lưu. The Peninsula nằm trên cùng con đường với nơi tổ chức Met Gala 2021, chỉ cách khoảng 20 phút đi xe. Không chỉ vậy, BLACKPINK cũng đã từng nghỉ chân tại khách sạn này trong tour diễn ở New York 2 năm trước đây.

Nguồn: AvocaSÉ, Instagram, Pinterest