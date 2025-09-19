Con trai Thái Hoà gây sốt mạng xã hội: Ngoại hình điện ảnh, diễn xuất kịch tính

Bộ phim Tử chiến trên không không chỉ thu hút bởi sự trở lại của Thái Hòa trong vai Long – thủ lĩnh nhóm không tặc, mà còn gây bất ngờ khi có sự góp mặt của con trai anh, Hồ Thái Thiên Minh (tên thân mật là Bom). Lần đầu thử sức với điện ảnh, con trai Thái Hòa đã nhanh chóng ghi dấu ấn với khán giả.

Trong phim, Thiên Minh vào vai cảnh vệ hàng không, xuất hiện ở một số phân cảnh đầu. Nhân vật tuy ít đất diễn nhưng gây thiện cảm nhờ hình ảnh quả cảm, đối đầu trực diện với nhóm không tặc để giải nguy cho hành khách. Đặc biệt, ở phân cảnh hành động đối đầu trực diện với nhóm không tặc, Thiên Minh thể hiện lối diễn xuất tự nhiên, kịch tính, tạo cảm giác chân thực cho người xem.

Thái Hòa cho biết anh xúc động khi thấy con trai lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, dù cả hai không có cảnh quay chung. Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, nam diễn viên cho biết: “Tôi không góp ý gì với Bom vì muốn để con tự lập, còn chuyện diễn xuất đã có đạo diễn lo”.