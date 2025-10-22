Con trai Ronaldo lên tuyển Bồ Đào Nha

Con trai Ronaldo đã lên tuyển U-16 quốc gia Bồ Đào Nha, đánh dấu cột mốc lớn trong hành trình sự nghiệp của cầu thủ vừa mới 15 tuổi.

Hiện khoác áo đội trẻ Al Nassr (Saudi Arabia), Ronaldo Jr có tên trong danh sách 22 cầu thủ tham dự Cúp Liên đoàn U-16 diễn ra từ ngày 30-10 đến ngày 4-11, nơi tuyển U-16 Bồ Đào Nha sẽ lần lượt chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ, Xứ Wales và Anh. Đây là lần đầu tiên “Cristianinho” được gọi lên cấp độ này, chỉ vài tháng sau khi ra mắt đội U-15 Bồ Đào Nha vào tháng 5 vừa qua.

Ronaldo Jr được xem là một trong những gương mặt trẻ giàu tiềm năng nhất trong hệ thống đào tạo của Bồ Đào Nha. Cầu thủ sinh năm 2010 thường chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái, mang chiếc áo số 7 quen thuộc như cha mình, và được đánh giá cao về tốc độ, khả năng dứt điểm cũng như tư duy chiến thuật.