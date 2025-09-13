Con trai Ronaldinho theo chân người cha quái kiệt

Thông tin con trai Ronaldinho được đội bóng đang chơi ở Championship xác nhận đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Cái tên Mendes luôn nhắc đến sự gắn kết đặc biệt với Ronaldinho, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Mendes năm nay 20 tuổi, từng được đào tạo trong lò La Masia trứ danh của Barcelona. Dù không thể chen chân vào đội một, anh vẫn tích lũy nhiều kinh nghiệm từ môi trường bóng đá khắc nghiệt ở Tây Ban Nha. Đầu năm 2024, Mendes chuyển sang Burnley và thường xuyên góp mặt trong đội U-21 của CLB này. Tuy nhiên, đến đầu năm nay, Mendes không còn nằm trong kế hoạch phát triển lâu dài của Burnley, buộc anh phải tìm kiếm bến đỗ mới để tiếp tục sự nghiệp.

Và Hull City, đội bóng có tham vọng lớn tại Championship, đã dang tay trao cơ hội cho con trai Ronaldinho. Trong buổi ra mắt, Mendes thể hiện sự tự tin và khát vọng chứng minh bản thân. Anh chia sẻ: “Tôi nghĩ thật tuyệt khi được chơi ở nhiều môi trường bóng đá khác nhau. Ở Brazil, mỗi vùng lại có một phong cách riêng. Tây Ban Nha mang đến trải nghiệm chiến thuật, còn ở Anh, bóng đá thiên về tốc độ và thể lực. Tất cả điều đó sẽ giúp tôi hoàn thiện lối chơi của mình”.