Con trai riêng của Thái tử phi Na Uy bị buộc 4 tội hiếp dâm

Marius Borg Hoiby được sinh ra với người chồng cũ, trước khi Thái tử phi Mette-Marit kết hôn với Thái tử Haakon

Marius Borg Hoiby đã bị bắt vào ngày 4/8/2024 và bị điều tra nhiều cáo buộc về tấn công tình dục và hiếp dâm. Anh ta bị buộc tội cưỡng hiếp 4 phụ nữ khi họ đang ngủ.

Hoiby cũng bị buộc tội quay lén những phụ nữ mà mình quan hệ.

4 vụ cưỡng hiếp mà Marius Borg Hoiby bị kết tội diễn ra vào năm 2018, 2023 và 2024; vụ cuối cùng là ngày 4/8/2024 sau trận cãi vã với bạn gái ngoài 20 tuổi tại căn hộ ở Oslo.

Tại đây, cảnh sát phát hiện một con dao đâm vào tường phòng ngủ của cô gái. Giới chức Na Uy cho biết cô gái trẻ này bị Marius Borg Hoiby tấn công cả về thể chất lẫn tinh thần.

Các cáo buộc khác chống lại Hoiby bao gồm lạm dụng, gây rối và hăm dọa gia đình đối với một người yêu cũ. Ngoài ra, anh ta còn bị buộc một số tội danh bạo lực, gây rối công cộng, phá hoại và vi phạm lệnh cấm đối với một người bạn gái cũ.

"Hình phạt tối đa cho các tội danh trong bản cáo trạng có thể lên đến 10 năm tù. Đây là những hành động rất nghiêm trọng có thể để lại những vết sẹo lâu dài và hủy hoại cuộc sống người khác" - ông tố viên Sturla Henriksbo cho biết.

Cung điện hoàng gia Na Uy vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này.

Công tố viên khẳng định dù Hoiby có tư cách là một thành viên của gia đình hoàng gia, cũng sẽ đối xử như bao người khác. Không có một ưu ái nào hơn với bất kỳ ai.

Thái tử phi Mette-Marit - hoàng hậu Na Uy tương lai - từng gây chú ý khi kết hôn với Thái tử Haakon năm 2001 vì là mẹ đơn thân nhiều tai tiếng. Người chồng trước của bà, Morton Borg, từng ngồi tù vì tàng trữ ma túy và hành hung.

Hoiby từ nhỏ sống cùng mẹ và cha dượng, Thái tử Haakon cùng 2 em là Công chúa Ingrid Alexandra và Hoàng tử Sverre Magnus nhưng không có vai trò công khai chính thức nào trong hoàng gia.