Con trai Lý Tiểu Long bị bắn tử vong ngay tại trường quay: Bi kịch hơn 30 năm vẫn chưa có lời giải

Hơn 3 thập kỷ trước, một phát súng ở cự ly gần đã cướp đi sinh mạng của nam diễn viên Lý Quốc Hào ở tuổi 28. Anh được đưa ngay đến bệnh viện nhưng không giữ được tính mạng khi trải qua 4 tiếng đồng hồ phẫu thuật.

Con trai huyền thoại kungfu Lý Tiểu Long

Nam diễn viên Lý Quốc Hào (Brandon Lee) là con trai đầu lòng của huyền thoại kungfu Lý Tiểu Long và người vợ Mỹ Linda Emery. Ngay từ khi lên 8 tuổi, anh cùng mẹ và em gái Shannon Lee (Lý Hương Ngưng) định cư ở Los Angeles sau cái chết đột ngột của người cha.

Nối nghiệp cha, một ngôi sao võ thuật tầm cỡ thế giới, Lý Quốc Hào cũng được coi là một ngôi sao võ thuật đắt giá của điện ảnh Hollywood cuối những năm 80, đầu 90.

Những tác phẩm điện ảnh đánh dấu tên tuổi và sự nghiệp của Quốc Hào có thể kể tới như Kongfu the Movie, Logacy of Range (1986), Show Down in Lettle Tokyo (1991), Rapid Fire (1992).

Năm 1993, khi tham gia The Crow với kinh phí đầu tư 14 triệu USD, Lý Quốc Hào luôn mong muốn đây sẽ là bộ phim đột phá trong sự nghiệp diễn xuất của anh.

Lý Quốc Hào kỳ vọng sẽ phát huy được hết khả năng bản thân trong The Crow, ít nhất cũng phải vượt qua hình ảnh của bản thân trong những bộ phim trước đó như Show Down in Lettle Tokyo (1991) hay Rapid Fire (1992)...

Để thực hiện quyết tâm trên, Lý Quốc Hào đã cống hiến hết mình cho bộ phim. Kể từ tháng 2/1993 khi đoàn phim bắt đầu khai máy, gần như ngày nào Lý Quốc Hào cũng đến phòng tập thể hình trong vòng 1 giờ đồng hồ, vừa luyện cơ bắp cũng như sức khỏe cho thời gian vô cùng vất vả và nhiều áp lực của đoàn phim.