Con trai lên tus hả hê khi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố 3 tội danh

Mới đây, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân. Dư luận đặc biệt quan tâm đến tội loạn luân của ông Lê Tùng Vân, bởi trước đó, người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai còn tự tin khẳng định "cả một đời tu, không vợ không con", thậm chí tặng 1 tỷ cho cô gái nào đứng ra nhận làm vợ...



Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý bị can Lê Tùng Vân và những người liên quan.

Ông Vân bị khởi tố 3 tội danh, trong đó có tội loạn luân. Vậy với những tội danh nêu trên, ông Lê Tùng Vân sẽ phải đối mặt với mức án nào?



Liên quan tới vụ việc này, trao đổi với Doanh nghiệp và Tiếp thị TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho hay:



1. Theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện nay, Khoản 17 Điều 3 Luật HNGĐ 2014 quy định "Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau".



Trường hợp những người thực hiện hành vi quan hệ tình dục đã từ đủ 16 tuổi thì người vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt có thể lên đến 5 năm tù theo điều 184. Theo đó, tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự là "Có tính chất loạn luân" nên hình phạt sẽ ở khung là phạt tù từ 3 - 10 năm tù theo điểm a, khoản 2, điều 145 bộ luật hình sự năm 2015.



2. Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 174 bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Với số tiền nhận từ thiện từ 500 triệu đồng đồng trở lên thì hình phạt thấp nhất là 12 năm, cao nhất là tù chung thân. Với người chủ mưu, cầm đầu, thực hành tích cực, không thành khẩn ăn năn thì sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc.



3. Hành vi: "Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi", chiếm đoạt số tiền từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Trường hợp hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lợi dụng quyền tự do dân dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 331 bộ luật hình sự năm 2015. Với tội danh này, người phạm tội có thể đối mặt với khung hình phạt lên đến 7 năm tù. TS. Luật sư Đặng Văn Cường. Tổng kết tội danh, luật sư Đặng Văn Cường cho hay, trường hợp khi bị kết án về nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân. Nếu hình phạt cao nhất chỉ là tù có thời hạn thì tổng hợp hình phạt sẽ không quá 30 năm tù. Tuy nhiên, luật sư Cường cũng cho hay trong quá trình điều tra nếu bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả, thuộc trường hợp là "Người phạm tội là người đủ 70 tuổi trở lên" thì cũng sẽ được xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Minh Tùng nhận ông Vân là cha ruột mình. Trước những thông tin liên quan đến mức án mà ông Lê Tùng Vân phải chịu, ít giờ trước, Lê Thanh Minh Tùng - người nhận là con chủ Tịnh thất Bồng Lai tiếp tục có động thái gây chú ý trên Facebook.



Theo đó, anh Tùng tỏ ra bất ngờ với những mức án mà cha mình có thể phải lãnh. Lê Thanh Minh Tùng cũng hào hứng tính nhẩm, nếu cha phải ngồi tù 30 năm thì phải đến 120 tuổi ông mới được ra.



"Cha già Lê Tùng Vân có thể đối diện mức án 30 năm tù. Vậy là 120 tuổi cha mới được ra", anh Tùng viết trên Facebook.