Con trai làm bảo vệ thẳng tay chặn ông bố shipper, dân mạng cười ngất

Mới đây, tại Hà Bắc (Trung Quốc), một đoạn clip ghi lại “cuộc hội ngộ” bất ngờ giữa hai cha con đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Người cha làm nghề giao đồ ăn, còn cậu con trai tranh thủ kỳ nghỉ hè đi làm bảo vệ tại một khu dân cư. Trong một lần đi làm, hai cha con vô tình “đụng mặt” nhau ngay tại cổng, tạo nên tình huống vừa buồn cười vừa cảm động.

Người cha lái xe chở đồ ăn đến tòa nhà nơi con trai làm việc thì bị chặn lại bởi chính con trai mình, thông tin từ Sohu.