Con trai đang ngoan ngoãn bỗng chán học, còn "bật" bố mẹ tanh tách: Mẹ làm 1 điều giúp con thay đổi, còn đỗ trường cấp 3 trọng điểm

- Chán học nặng: Những biểu hiện tâm lý nghiêm trọng hơn như sợ học, tâm lý rất chán nản, không muốn đi học, không dám đối mặt với thầy cô và bạn bè, bắt đầu trốn học, cuối cùng dẫn đến việc bị đình chỉ học hoặc chủ động bỏ học.

Để cải thiện tình trạng chán học của trẻ, điều đầu tiên cần thay đổi là chính cha mẹ!

Nguyên nhân cơ bản nhất khiến trẻ mất hứng thú học tập là do thiếu động lực bên trong. Do đó, hễ có cơ hội được thư giãn, xả hơi là trẻ sẽ sa đà vào, rồi dần dần mất hẳn động lực và ý chí học tập. Nếu cha mẹ không có biện pháp can thiệp kịp thời thì kết quả, trẻ sẽ chán học nặng.

Khi trẻ còn nhỏ (độ tuổi tiểu học), việc học tương đối đơn giản và với sự giám sát của cha mẹ, trẻ thường học rất tốt. Nhưng sau khi vào trung học cơ sở, áp lực học tập, độ khó của bài vở tăng lên khiến áp lực của các em cũng tăng hơn.

Ngoài ra, ở tuổi vị thành niên, khả năng tự nhận thức của trẻ cũng tăng. Trẻ không còn muốn bị cha mẹ kiểm soát, ép buộc học nên dần có hành động chống đối. Việc chán học sẽ diễn ra một cách tự nhiên.

Sau khi biết căn nguyên khiến con chán học, gia đình tôi đã trao đổi rất nhiều. Cuối cùng, chị dâu tôi đã dùng mẹo, "lừa" thành công cháu thi đỗ vào trường trọng điểm!

Đầu tiên, chị nói dối con rằng "Mẹ sẽ không bắt con học nữa đâu".

Phải nói rằng, đám trẻ bây giờ cũng quá bận rộn, áp lực. Nào là thi cử, xếp hạng học tập,... - áp lực quá lớn khiến trẻ lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng, căng thẳng, không thể thư giãn.