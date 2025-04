Con trai cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam tìm lý do cha thất bại

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara (Ảnh: Chụp màn hình).

Đầu thập niên 60, Tổng thống John F. Kennedy khẳng định "nước Mỹ tiếp tục không đội trời chung với khối cộng sản và khối Xô Viết". Mỹ xem miền Nam Việt Nam là "lá chắn để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lan rộng ở Đông Nam Á" nên đã đẩy mạnh chạy đua vũ trang tại Việt Nam.

Ông Craig kể, cha ông được Tổng thống John F. Kennedy mời làm Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, trung thành phục vụ 2 đời Tổng thống Hoa Kỳ trong suốt 8 năm.

Cha ông là chủ tịch mới của Ford Motor Corporation, là cái tên nổi bật trong làng tài chính Hoa Kỳ thời điểm đó. Ông được miêu tả là người "xuất sắc, chiến lược, đầy tính toán", "thông minh và chuyên nghiệp".

Với góc nhìn của một nhà kinh tế tài năng, Robert McNamara đã cải tổ toàn diện quân đội Hoa Kỳ, hiện đại hóa đến mức tối tân cho tất cả các quân chủng, mở rộng quy mô quân đội, cắt giảm những gì lỗi thời và kém hiệu quả.

Ông coi trọng dữ liệu và số liệu. Ông luôn nói với cấp dưới nhiều lần chỉ cần dữ liệu là có thể xây dựng chiến lược quân sự cần thiết tại Việt Nam.

Sau khi dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam, Mỹ bảo trợ cho chính quyền này bằng cách liên tục cung cấp vũ khí và gửi tới hàng nghìn cố vấn quân sự.

Bộ máy của Robert McNamara lần lượt đưa ra hai bản kế hoạch Staley và Taylor làm nên nền tảng của một cuộc chiến tranh đặc biệt với hai chiến lược chính: Tăng cường cung cấp vũ khí hiện đại và huấn luyện cho quân đội Sài Gòn tiến hành các cuộc càn quét đàn áp lực lượng cách mạng, cưỡng ép người dân phải đến tập trung tại các ấp chiến lược...

Từ số liệu gửi về, bộ máy của Robert McNamara ngạo mạn đưa ra mục tiêu sẽ bình định hoàn toàn miền Nam Việt Nam chỉ trong vòng 18 tháng.

Là người tin vào dữ liệu nhưng dữ liệu Robert McNamara nhận được lại hoàn toàn sai lệch. Ông cứ như vậy cho rằng, Mỹ đang "làm rất tốt trong cuộc chiến" và tin Mỹ "đang thắng trong cuộc chiến".

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tự tin vào kế hoạch hiếu chiến của mình mà không để tâm đến yếu tố X - cảm xúc con người. Trong khi Thiếu tướng Edward Lansdale - phụ trách CIA miền Nam Việt Nam cho rằng - yếu tố X là quan trọng nhất.

Theo giáo sư Fredrik Logevall - giải Pulitzer với cuốn sách Embers of War: The Fall of an Empire - yếu tố X mà McNamara không bao giờ tính được chính là ý chí ngoan cường bất khuất của người Việt Nam.