Con trai của Rooney: 'Cuộc sống không thể tệ hơn được nữa'

Kai Rooney, con trai 15 tuổi của Wayne Rooney, đã nói rằng "cuộc sống không thể tệ hơn" sau khi bị chấn thương đau đớn khi chơi cho đội trẻ của Manchester United. Wayne Rooney, 35 tuổi, đã giành được nhiều danh hiệu tại Old Trafford và hy vọng con trai cả của mình có thể tiếp bước.

Thật không may, những bước đi của Kai Rooney trong những ngày tới sẽ là phải dùng nạng. Trước khi gặp sự cố, Kai đang thăng tiến thần tốc tại CLB cũ của Rooney là Manchester United.

Gần đây, con trai của Rooney được triệu tập lên đội U-19 MU, nơi anh được thi đấu cùng những cầu thủ triển vọng khác lớn hơn mình bốn tuổi. Sau khi được gọi lên đội U-18, Kai đã có một bàn thắng đẹp mắt cho đội U-18 MU, với cú vô lê chân trái vào góc cao khung thành.