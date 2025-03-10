Con trai của cựu tuyển thủ Pháp Zidane lên tuyển Algeria

Lên tuyển Algeria là là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của con trai cựu tuyển thủ Pháp Zidane. Thủ môn 27 tuổi này từng khoác áo các đội trẻ Pháp nhưng sau đó quyết định chuyển hướng để gắn bó với quê hương của ông bà nội. Quyết định này được Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) phê chuẩn vào tháng trước, mở ra cơ hội cho Luca cống hiến trong hành trình chinh phục vé World Cup 2026 cùng đội tuyển Algeria.

Hiện thi đấu cho CLB Granada tại giải hạng hai Tây Ban Nha, thủ thành Luca Zidane đã dần khẳng định bản thân với phong cách thi đấu chắc chắn, khả năng phản xạ nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu vững vàng. Dù sự nghiệp không thăng hoa rực rỡ như người cha lừng danh là cựu tuyển thủ Pháp Zidane, Luca vẫn được đánh giá là một trong những thủ môn tiềm năng của thế hệ cầu thủ mang hai dòng máu Pháp - Algeria.

Việc được triệu tập vào đội tuyển Algeria lần này của Luca không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn gợi lên nhiều cảm xúc về mối liên kết gia đình. Cha của anh, Zinedine Zidane, từng tự hào về gốc gác Kabylie, vùng đất miền núi phía bắc Algeria nơi cha mẹ ông sinh ra, trước khi di cư sang Pháp.