Con trai chủ quán cà phê ở Hà Nội kể lại lúc bị khách đánh ngã vì nhắc không hút thuốc

Anh Đ. kể lại, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 17/9. Khi đó, một nhóm khoảng 5-6 người, dường như lần đầu đến quán cà phê của gia đình anh dùng dịch vụ. Trong nhóm có hai người thản nhiên hút thuốc, dù quán đã treo biển thông báo: “Khách hàng vui lòng không hút thuốc lá”.

Anh N.M.Đ. (28 tuổi, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội) - nhân viên của quán cà phê tại Khu đô thị Times City (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội), người bị hành hung trong clip lan truyền trên mạng xã hội cho biết, anh vẫn chưa thể ăn uống, vẫn đang phải nghỉ ngơi và theo dõi sức khỏe tại nhà.

“Tôi nhiều lần nhắc nhở nhưng họ tỏ thái độ khó chịu. Sau đó, tôi thấy một người giơ tay ra hiệu và người cùng nhóm tiến thẳng vào quầy thu ngân rồi hành hung tôi”, anh Đ. chia sẻ.

Cũng theo anh Đ., do sự việc diễn ra quá nhanh, anh không kịp phản ứng. Cú đấm mạnh khiến anh ngã xuống sàn, choáng váng. Một nhân viên khác trong quán vội chạy tới can ngăn. Chỉ đến khi người đàn ông trong nhóm giơ tay ra hiệu và hô lớn “thôi, thôi, thôi” thì hành vi côn đồ mới dừng lại.

Sau đó, anh Đ. được bố - cũng là chủ quán cà phê - đưa tới bệnh viện quốc tế gần đó để chụp chiếu. Do bệnh viện không còn giường trống, sau khi có kết quả kiểm tra, anh phải về nhà để tiếp tục tự theo dõi sức khỏe. “Từ hôm qua đến giờ tôi vẫn đau đầu, ù tai, sưng một bên má và chưa thể ăn uống”, anh Đ. chia sẻ.