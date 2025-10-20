Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học

Ở tuổi 17, Bảo Nam - con trai Jennifer Phạm đang học lớp 12 và đang nộp hồ sơ thi Đại học ở Mỹ. Jennifer Phạm cho con trai tập lái xe để cậu làm quen với phượng tiện mới và chủ động hơn trong việc đi lại.

Trong ngày nhận xe, Bảo Nam cùng mẹ và cậu, dì đi cùng. Con trai Jennifer Phạm tỏ ra thích thú với thiết kế cửa cánh chim của chiếc xe ô tô mẹ tặng. Bảo Nam còn lái thử, đưa mẹ cùng cậu, dì đi một vòng bằng xe mới.

Về thân thế Bảo Nam, cậu sinh năm 2008 là con trai của ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm, hiện đang sống cùng ông bà ngoại ở Mỹ. Dù bố mẹ đã chia tay nhưng cậu vẫn nhận đầy đủ tình yêu thương từ 2 người. Giờ đây, Bảo Nam đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1,8m.