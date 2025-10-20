Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học

20/10/2025 20:21

Bảo Nam mới đây được mẹ Jennifer Phạm mua ô tô để phục vụ việc đi học. Bảo Nam có vẻ rất hứng thú với phương tiện đi lại mới của mình.

Ở tuổi 17, Bảo Nam - con trai Jennifer Phạm đang học lớp 12 và đang nộp hồ sơ thi Đại học ở Mỹ. Jennifer Phạm cho con trai tập lái xe để cậu làm quen với phượng tiện mới và chủ động hơn trong việc đi lại.

Trong ngày nhận xe, Bảo Nam cùng mẹ và cậu, dì đi cùng. Con trai Jennifer Phạm tỏ ra thích thú với thiết kế cửa cánh chim của chiếc xe ô tô mẹ tặng. Bảo Nam còn lái thử, đưa mẹ cùng cậu, dì đi một vòng bằng xe mới.

Về thân thế Bảo Nam, cậu sinh năm 2008 là con trai của ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm, hiện đang sống cùng ông bà ngoại ở Mỹ. Dù bố mẹ đã chia tay nhưng cậu vẫn nhận đầy đủ tình yêu thương từ 2 người. Giờ đây, Bảo Nam đã sở hữu chiều cao ấn tượng 1,8m.

Con trai Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học - Ảnh 2.
Con trai Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học - Ảnh 3.
Con trai Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học - Ảnh 4.
Con trai Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học - Ảnh 5.
Con trai Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học - Ảnh 6.

Hình ảnh con trai Jennifer Phạm được mẹ và cậu dì dẫn đi mua xe.

Trong một lần chia sẻ về con trai, Quang Dũng cho biết Bảo Nam là cậu bé hiền lành, có chút nhút nhát giống mình. Khi sống ở Mỹ, gia đình cho em đi học võ để khỏe mạnh hơn. Theo nhận xét của Quang Dũng, con trai không thích hát nhưng lại đánh đàn piano rất giỏi. Thậm chí, nam ca sĩ nhiều lần say mê khi nghe con chơi đàn, thấy mình được chìm đắm trong âm nhạc.

Không chỉ có năng khiếu về âm nhạc, con trai Quang Dũng còn học hành giỏi giang và là niềm tự hào của bố mẹ. Cách đây ít năm, Jennifer Phạm đã hào hứng khoe thành tích học tập của con: “Hôm nay anh thanh niên đi nhận bằng tốt nghiệp và được vinh danh thủ khoa trung học cơ sở (lớp 6-8) với số điểm tuyệt đối cho cả 3 năm học. Quá tự hào luôn! Mẹ yêu con rất nhiều”.

Con trai Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học - Ảnh 7.
Con trai là niềm tự hào của Jennifer.

Còn về phía Quang Dũng, trong sự hình thành và phát triển của con trai, dù không ở gần con nhưng Quang Dũng rất tỉ mỉ và quan tâm đến cậu bé. Quang Dũng cho biết anh và vợ cũ Jennifer Phạm đều tâm niệm phải cởi mở với con về chuyện của bố mẹ. Vì vậy, cả hai không ngần ngại nếu Bảo Nam cần tìm hiểu về việc anh ly hôn. “Bây giờ Bảo Nam lớn rồi, cháu thích độc lập hơn là lúc nào cũng phải có bố hoặc mẹ kè kè bên cạnh. Nhiều khi muốn quan tâm nhiều hơn mà chưa chắc gì đã được ấy chứ (cười). Ở Mỹ, trẻ em cũng được rèn luyện để không phải phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Bên cạnh thời gian ở cạnh gia đình, cháu còn phải học, giao tiếp bạn bè, hoạt động xã hội…”, nam ca sĩ nói thêm.

Đồng thời, Quang Dũng kể anh không can thiệp vào chuyện tình cảm của con trai. Giải thích về lý do, giọng ca gốc Bình Định cho hay: “Tình cảm là điều tự nhiên của mỗi con người. Khi con có sự thay đổi trong tâm sinh lý thì cũng đồng nghĩa với việc con đang lớn lên. Làm cha mẹ, được nhìn con lớn lên thì còn gì hạnh phúc bằng. Nên nếu Bảo Nam có bạn mà chịu về kể cho mình nghe nữa thì quá tuyệt vời rồi”.

Con trai Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học - Ảnh 8.
Vóc dáng cao ráo của con trai Jennifer Phạm.

Hiện tại, ở tuổi 17, con trai Quang Dũng có cuộc sống kín tiếng cùng ông bà ngoại ở Mỹ. Cậu tập trung học tập và được đại gia đình hết lòng yêu thương.

Theo giadinh.suckhoedoisong.vn
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/con-trai-ca-jennifer-pham-duoc-me-tang-o-to-de-di-hoc-172251020160927686.htm
Copy Link
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/con-trai-ca-jennifer-pham-duoc-me-tang-o-to-de-di-hoc-172251020160927686.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Showbiz
            Con trai cả Jennifer Phạm được mẹ tặng ô tô để đi học
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO