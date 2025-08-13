Con trai Bầu Đức lộ diện, sắp trở thành cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức), Chủ tịch HĐQT CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG), vừa đăng ký bán 25 triệu cổ phiếu HAG trong giai đoạn 15/8-13/9.

Cùng thời gian, con trai ông là Đoàn Hoàng Nam cũng đăng ký mua vào 27 triệu cổ phiếu HAG, thông qua thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Nếu giao dịch thành công, ông Đoàn Hoàng Nam sẽ chi khoảng 440 tỷ đồng để sở hữu 2,55% vốn tại Hoàng Anh Gia Lai. Đây được xem là động thái chuyển nhượng cổ phần từ Bầu Đức sang con trai, đánh dấu lần đầu tiên ông Nam xuất hiện với tư cách nhà đầu tư tại HAG.

Động thái mua - bán cổ phiếu của cha con bầu Đức diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu HAG đang ở vùng đỉnh 3 năm. Từ đầu năm 2025, giá cổ phiếu HAG đã tăng gần 30%.