Con trai 5 tháng tuổi của Nick Cannon qua đời vì u não

Cậu con trai tên Zen của nam nghệ sĩ người Mỹ Nick Cannon đã qua đời vì u não khi mới được 5 tháng tuổi (Ảnh: New York Post).

Nick Cannon vừa chia sẻ thông tin này trong một talkshow, nam nghệ sĩ 41 tuổi đã bật khóc khi lần đầu tiết lộ những thông tin về các vấn đề sức khỏe mà cậu con trai bé nhất trong 7 người con của anh gặp phải khi bị não úng thủy và u não.

"Tôi đã luôn để ý tới những biểu hiện sức khỏe bất thường của Zen và muốn đưa cậu bé đi kiểm tra sức khỏe bởi cảm thấy nhịp thở, tiếng ho và kích thước đầu của con. Thoạt tiên chúng tôi cũng chỉ nghĩ đó sẽ là một cuộc kiểm tra định kỳ, quả thực chúng tôi đã không lo lắng hay suy nghĩ gì nhiều...", Nick Cannon chia sẻ.