Cơn sốt xây tháp khiến giới rap Việt bùng nổ

Từ đầu năm 2025, khi Tháp rơi tự do gây bão ở thị trường Trung Quốc, hiệu ứng của ca khúc lan tới nhiều quốc gia ở châu Á và được khán giả đón nhận. Nhiều ca sĩ Việt cover Tháp rơi tự do như LyLy, Phạm Lịch. Trong đó, bản cover Tháp rơi tự do của LyLy hút hàng triệu lượt nghe trên TikTok.

Khi MCK và Obito làm mới Tháp rơi tự do, các bản cover của LyLy, Phạm Lịch gây chú ý trở lại.

Ngay lúc này, cơn sốt Tháp rơi tự do còn lan tới giới producer và DJ. Các producer Tháp rơi tự do sang dòng nhạc khác, sau khi phiên bản drill của GAZ tạo được hiệu ứng mạnh mẽ. Trong khi đó, từng phiên bản remake Tháp rơi tự do của các rapper là cảm hứng để các DJ đưa vào set nhạc trình diễn.