Cơn sốt 'sleepmaxxing' nguy hiểm đang lan truyền trên mạng xã hội

Thời gian gần đây, những người có tầm ảnh hưởng trên các nền tảng mạng xã hội đang cổ xúy cho xu hướng "sleepmaxxing". Đây là một thuật ngữ chung cho các hoạt động và sản phẩm nhằm tối ưu hóa chất lượng giấc ngủ.

Sự gia tăng bùng nổ của xu hướng này - với hàng chục triệu bài đã đăng trên các nền tảng chưa được kiểm duyệt nội dung - nhằm mục tiêu nhấn mạnh sức mạnh của các phương pháp này, dù chưa được y học chứng minh.

Ví dụ nổi bật nhất là một phương pháp chữa trị mất ngủ bằng cách treo cổ bằng dây thừng hoặc thắt lưng rồi đung đưa cơ thể trong không trung. "Những người thử phương pháp này cho rằng vấn đề về giấc ngủ của họ đã được cải thiện đáng kể" - một clip trên X đã thu hút hơn 11 triệu lượt xem - ca ngợi.

Thế nhưng, các chuyên gia đã báo động về thủ thuật này, sau khi đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho rằng đã có ít nhất một trường hợp tử vong năm 2024, là do thói quen "treo cổ" tương tự.

"Các kỹ thuật để tìm giấc ngủ ngon như thế thật là "lố bịch". Nó có khả năng gây hại và không có bằng chứng", Timothy Caulfield - một chuyên gia từ Đại học Alberta ở Canada - cho biết. "Đó là một ví dụ điển hình về cách truyền thông xã hội sai cách nhưng có thể bình thường hóa điều vô lý" - ông nói thêm.

Xu hướng treo cổ trên cây để có giấc ngủ ngon gây tranh cãi ở Trung Quốc

Một phương pháp phổ biến khác là dán miệng để ngủ, được quảng bá như một cách để khuyến khích thở bằng mũi. Khi chia sẻ những "bí quyết" này, những người có ảnh hưởng tuyên bố nó mang lại nhiều lợi ích, từ giấc ngủ ngon hơn và cải thiện sức khỏe răng miệng đáng kể, kể cả việc giảm ngáy khi ngủ.

Nhưng một báo cáo từ Đại học George Washington cho thấy, hầu hết những tuyên bố này không có ăn cứ và chưa từng được nghiên cứu trong y học. Các chuyên gia cũng cảnh báo cách làm này có thể gây tử vong, đặc biệt đối với những người bị chứng ngưng thở khi ngủ.

Các thủ thuật vô căn cứ khác cũng được giới thiệu và ca ngợi bởi những người có ảnh hưởng, bao gồm đeo kính màu xanh lam hoặc đỏ, sử dụng chăn có trọng lượng và ăn hai quả kiwi ngay trước khi đi ngủ....

"Hầu hết lời khuyên được chia sẻ rầm rộ. Thực tế nó không có ích gì, thậm chí gây hại cho những người đang vật lộn với các vấn đề về giấc ngủ thực sự. Dù một số mẹo này có thể vô hại đối với những người thường ngủ ngon, nhưng chúng có thể làm tăng áp lực và lo lắng cho những người phải đối mặt với chứng mất ngủ mãn tính" - Kathryn Pinkham - một chuyên gia về chứng mất ngủ có trụ sở tại Anh - nói.

Giấc ngủ ngon và đủ giấc được coi là nền tảng của sức khỏe tốt, nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng xu hướng này có thể góp phần gây ra một dạng tâm lý khác - là sự ám ảnh đến việc đạt được giấc ngủ hoàn hảo. "Áp lực để có được giấc ngủ hoàn hảo đã ăn sâu vào văn hóa sleepmaxxing. Việc ưu tiên giấc ngủ ngon là điều đáng khen ngợi, nhưng đặt sự hoàn hảo làm mục tiêu là một vấn đề" - Eric Zhou của Trường Y Harvard cho biết.

"Khi bạn càng cố gắng kiểm soát giấc ngủ bằng các thủ thuật hoặc thói quen cứng nhắc, nó càng trở nên căng thẳng hơn, khiến giấc ngủ khó khăn hơn" - Pinkham nói.

Nhiều bài đăng sleepmaxxing tập trung vào việc tìm cách kiếm lợi nhuận. Họ quảng bá các sản phẩm như băng miệng, bột uống tăng cường giấc ngủ và "kẹo dẻo sleepmax" có chứa melatonin... Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ đã khuyến cáo không nên sử dụng melatonin để điều trị chứng mất ngủ ở người lớn bởi nó cũng gây nghiện.

