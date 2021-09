Con số bất ngờ về dòng vốn tỷ USD đổ vào Việt Nam giữa đại dịch

Chia sẻ về số vốn đầu tư nước ngoài 9 tháng tại tọa đàm “COVID-19 và FDI: Tác động và triển vọng” do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 27/9, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc -Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá: Điều này đã thể hiện sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và khẳng định tính hiệu quả trong giải pháp đồng hành, hỗ trợ mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cho rằng những khó khăn, vướng mắc chỉ mang tính nhất thời.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng cho hay: Trong 9 tháng đầu năm 2021, tổng số vốn đầu tư thu hút, cấp mới tăng 25% so với cùng kỳ và đạt 88% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó cấp mới 42 dự án với tổng vốn đăng ký tăng 50,1% so với cùng kỳ và đạt 62,7% so với kế hoạch năm 2021.

Là địa phương thu hút được 20,4 tỷ USD vốn FDI từ trước đến nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết: Trong những năm qua, hiệu quả thu hút đầu tư ngày càng cao lên. Bắc Ninh tập trung thu hút FDI đầu tư cho công nghệ cao, với công nghệ điện tử là mũi nhọn. Trong tổng vốn đầu tư, cơ cấu tỷ trọng đầu tư FDI trong lĩnh vực công nghệ chiếm tới 86% tổng vốn FDI. Vì vậy, Bắc Ninh vươn lên là địa phương phát triển công nghệ đứng đầu toàn quốc, kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 2, thu hút đầu tư đứng thứ 6.