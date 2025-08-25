Con ruột trở về sau 35 năm mới biết cha đã ‘tìm được’ mình từ 2 năm trước

Một câu chuyện hy hữu vừa xảy ra tại Hà Bắc (Trung Quốc). Sau 10 năm kiên trì tìm kiếm, người đàn ông tên Cường Cường (hiện 37 tuổi) cuối cùng cũng tìm thấy cha ruột ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) nhờ xét nghiệm ADN.

Thế nhưng anh lại bị cha mình từ chối. Người cha cho biết “đã tìm thấy con trai từ 2 năm trước”.

Trớ trêu thay, cả hai “người con trai” đều có ngoại hình rất giống cha, từ kiểu tóc đến vóc dáng. Một người xuất hiện với bức thư tay và tấm ảnh kỷ niệm của mẹ, được chính cậu ruột đưa về. Người còn lại thì giống cha tới 90% từ gương mặt đến thần thái. Vậy đâu mới là sự thật?

35 năm lưu lạc và bi kịch bị bán

35 năm trước, Cường Cường, khi mới 2 tuổi, cùng mẹ bất ngờ mất tích. Cha anh, ông Trương, chìm trong tuyệt vọng, suốt nhiều năm đi tìm vợ con.