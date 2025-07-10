Con rể mượn 3 cây vàng suốt 7 năm, ngày trả nói câu khiến bố vợ 'buông đũa'

Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2018. Ngày cưới, bố mẹ tôi cho 2 cây vàng, còn bố mẹ chồng cho 3 chỉ. Hồi ấy, nhiều người gièm pha tôi không được nhà chồng tôn trọng nên mới nhận được có 3 chỉ vàng.

Cưới nhau nửa năm, vợ chồng tôi mở cửa hàng kinh doanh hoa quả nhưng thiếu vốn. Thấy vậy, bố mẹ tôi cho mượn 3 cây vàng. Bố mẹ bảo: “Lẽ ra cho các con mượn tiền thì dễ hơn nhưng bố mẹ chỉ sẵn vàng, không sẵn tiền. Các con cần thì cầm vàng vậy”. Chồng tôi mừng rỡ, cảm ơn rối rít.

Trong khi đó, bố mẹ chồng tôi khá giả nhưng lấy cớ phải dồn tiền trả cho lô đất mới mua nên không hỗ trợ được các con đồng nào.

Con rể vui vẻ lúc vay vàng nhưng bức xúc khi trả lại. Ảnh minh họa

Tôi định bụng, làm ăn buôn bán lãi được đồng nào sẽ tích cóp để mua vàng trả bố mẹ. Ông bà già rồi, lại không có lương hưu, chỉ có ít tiền vàng làm vốn, không thể mượn quá lâu được.