Con người là gốc rễ trong tháo gỡ các điểm nghẽn của thể chế

Theo ông Trần Anh Tuấn, chúng ta vẫn chưa hoàn toàn đoạn tuyệt với tư duy “Chính phủ có thể làm tất cả mọi việc”, chưa nhận thức đầy đủ vai trò của Chính phủ trong kinh tế thị trường, để từ đó thiết kế cơ cấu tổ chức của Chính phủ cho phù hợp theo hướng “Chính phủ nhỏ, xã hội lớn”; “Chính phủ lái thuyền mà không chèo thuyền”. Do vậy, cần thiết kế theo hướng việc của địa phương phải để địa phương quyết, thực hiện và chịu trách nhiệm.

Nguyên nhân của những điểm nghẽn nêu trên, liên quan đến thể chế pháp luật, theo ông Trần Anh Tuấn, chính là do tư duy, nhận thức chậm thay đổi phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Mọi việc dồn hết lên Thủ tướng, không tắc mới lạ

Theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thể chế là tổng hòa của các nguyên tắc, luật lệ và các tổ chức, thiết chế để vận hành đồng bộ. Như vậy, thể chế gồm hai phần, “phần mềm” là pháp luật và một phần nữa là các thiết chế. Thể chế đang nghẽn cả ở phần mềm điều chỉnh của nó - pháp luật lạc hậu thì nghẽn và nghẽn vì năng lực của các thiết chế.

Chất lượng của hệ thống pháp luật đang có vấn đề. Pháp luật điều chỉnh hành vi, pháp luật càng nhiều thì hành vi bị điều chỉnh càng nhiều, bị điều chỉnh càng nhiều thì nghẽn. Tự do mới là thứ tối ưu hóa nhưng tự do quá đáng sẽ gây xung đột và có thể gây ra sự mất ổn định. Cân đối giữa tự do và điều chỉnh là nguyên tắc đầu tiên quan trọng nhất của việc xây dựng pháp luật…

Mặt khác, phải có kỹ thuật lập pháp tốt, quy trình lập pháp tốt, công nghệ làm luật hiện đại. Hoạch định chính sách lập pháp, theo đuổi chính sách lập pháp là việc của Chính phủ. Phải hiểu triết lý của lập pháp và hành pháp. Quyền lập pháp là quyền thẩm định và thông qua luật, không phải là quyền làm luật. Điều này không có nghĩa là Quốc hội soạn luật và Chính phủ thực hiện.

Vấn đề quan trọng khác, nếu chúng ta tập quyền như hiện nay thì sẽ tắc hơn. Tất cả công việc của đất nước dồn hết lên Thủ tướng thì không tắc mới lạ. Vì vậy, phải phân cấp, phân quyền theo một mô hình triệt để, là mô hình bổ trợ.

Cái gì địa phương làm được thì phân hết cho địa phương, chỉ có những gì địa phương không làm được mới phân cho trung ương. Đã phân cho địa phương là địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.